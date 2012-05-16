Россия опять воротит нос от украинского сыра

Анализ образцов с двух других предприятий пока не завершен, сообщил в среду РИА «Новости» руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что они рассчитывают возобновить поставки сыров на рынок РФ в ближайшие дни. По его словам, продукция четырех заводов, подготовленная для экспорта, прошла внутренний лабораторный контроль в Украине. Никаких нарушений, в том числе в отношении российских технологических стандартов, выявлено не было, отметил министр. Присяжнюк добавил, что в настоящее время украинская продукция проходит встречный контроль российскими специалистами.

"У нас есть образцы с четырех заводов, которые мы проверили на месте, около 30 партий. Сейчас практически завершена работа по образцам двух заводов - "Гадячсыр" и "Прометей" филиала "Менский". Те данные, которые есть, оставляют вопросы по качественным показателям. В конце дня выпишут им эти результаты, и мы примем окончательное решение. Остальные два завода находятся в работе. Мы не склонны затягивать (проверки и принятие итогового решения)", - сказал Онищенко.

В конце апреля-начале мая после выезда с инспекцией на украинские заводы Роспотребнадзор заявил, что разрешает возобновить поставки сыра четырем предприятиям, при условии, что у России не будет претензий к украинской продукции.