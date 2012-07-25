Эксперт: 90% закупок природных монополий оказались “в тени”

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве эксперт Центра политических исследований и аналитики Андрей Марусов.

Он отметил, что за последние два года наблюдается тенденция к “сужению доступа к информации о тендерах”. Согласно его словам, это совершается именно путем исключения из законодательства об осуществлении закупок определенных категорий товаров, услуг или определенных категорий заказчиков.

А.Марусов подчеркнул, что данный закон вступил в силу в июне 2012 года. По его словам, если проанализировать все закупки 2011 года, то когда речь идет о таких природных монополиях, как ГК “Укртрансгаз”, ГП НЭК “Укрэнерго”, УГППС “Укрпочта” и ПАО “Укртранснефть”, то в 2011 году количество тендеров “Укртрансгаза” ниже 5 или 10 млн. гривен составляет 91%, “Укрпочты” - 97%, а “Укртрансгаза” - 98%, то есть они будут, по сути, выведены из прозрачной процедуры закупок и не будут обнародоваться данные о таких закупках.

А.Марусов отметил, что в связи с этим возникает ряд рисков. По его словам, если из тендерных процедур будет выведен ряд операций, то “вполне очевидно, что это все будет совершаться на собственное усмотрение руководства и риск коррупции возрастет в десятки раз”. “С другой стороны, понятно, что для малого и среднего бизнеса это довольно большой удар, поскольку они фактически не будут иметь доступа к базовой информации кто из этих четырех природных монополий и что собирается закупать”, - добавил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности".

Закон устанавливает правовые и экономические принципы осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности.

Действие закона распространяется на субъекты, которые являются заказчиками в соответствии со статьей 1 и осуществляют деятельность в сферах, определенных статьей 5 Закона "О природных монополиях", и/или в таких сферах:

обеспечение производства, транспортировки и поставки тепловой энергии;

обеспечение производства, передачи и поставки электрической энергии;

обеспечение производства, транспортировки и поставки питьевой воды;

обеспечение функционирования централизованного водоотвода;

предоставление услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

обеспечение функционирования городского электрического транспорта и эксплуатация его объектов для предоставления услуг по перевозке;

предоставление услуг автостанций, портов, аэропортов;

предоставление услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов;

предоставление услуг почтовой связи;

геологическое изучение (в том числе опытно-промышленная разработка месторождений) нефтегазоносных недр, месторождений угля и других видов твердого топлива;

обеспечение функционирования и эксплуатация телекоммуникационных сетей фиксированной связи общего пользования или предоставления общедоступных телекоммуникационных услуг;

обеспечение транспортировки, хранения, переработки нефти и нефтепродуктов сырых.

Действие закона распространяется на закупки заказчиками товаров, работ и услуг для осуществления ими деятельности в сферах, определенных статьей 5 Закона "О природных монополиях" или статьей 2 данного закона, которые полностью или частично осуществляются за счет государственных средств при условии, что стоимость закупки товара (товаров), услуги (услуг) равна или превышает 100 тысяч гривен (в строительстве - равна или превышает 300 тысяч гривен), работ - равна или превышает 1 миллион гривен; осуществляются за счет собственных средств при условии, что стоимость закупки товара (товаров), услуги (услуг) равна или превышает 5 миллионов гривен, а работ - 10 миллионов гривен.

Без применения процедур закупок, предусмотренных Законом "Об осуществлении государственных закупок" и данным законом, заказчик осуществляет закупки товаров, работ и услуг, которые непосредственно производятся, выполняются, предоставляются исключительно для обеспечения деятельности в сферах, определенных статьей 2 данного закона их дочерними предприятиями; предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 50 и больше процентов принадлежат этому заказчику; предприятиями, хозяйственными обществами, которым принадлежит 50 и больше процентов уставного капитала заказчика, осуществляющего закупку за счет собственных средств и т.п.

Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.