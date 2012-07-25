Украинец пытался дать 50 евро польскому пограничнику

Польская пограничная служба (Straz Graniczna, SG) задержала гражданина Украины, который пытался дать ее работнику взятку в размере около 50 евро за то, чтобы он "закрыл глаза" на просроченный техосмотр прицепа его грузового автомобиля.

"36-летний украинец, чтобы избежать последствий, пытался дать пограничнику взятку в размере 200 злотых. Попытка коррупции, однако, не удалась, мужчина задержан", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с начала года польские пограничники сообщали о нескольких попытках дать взятку ее работникам, в том числе, гражданами Украины; размер взяток преимущественно составлял от 10 до 50 евро. В начале мая россиянин за то, чтобы "закрыть глаза" на перевозку несовершеннолетнего ребенка, предлагал польскому пограничнику 500 евро.

Польские пограничники за превышение разрешенного срока пребывания в Польше вписывают нарушителей в базу лиц, которым запрещен въезд на один год. Попытки взяточничества караются в большинстве случаев условным приговором - от 6 месяцев до года с испытательным двухлетним сроком.