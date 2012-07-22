В Черкассах создадут каменную аллею образов Шевченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, нынешний фестиваль будет посвящен изобразительному искусству Тараса Шевченко.

Художники создадут 10 скульптур - каменную аллею образов Т.Шевченко

С 27 июля мастера будут проводить предварительную обработку камня. Для этого уже привезли глыбы.