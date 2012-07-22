В Черкассах создадут каменную аллею образов Шевченко
03:18, 22 июля 2012Общество
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В Черкассах 3 августа начнется V фестиваль каменных скульптур "Живой камень".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, нынешний фестиваль будет посвящен изобразительному искусству Тараса Шевченко.
Художники создадут 10 скульптур - каменную аллею образов Т.Шевченко
С 27 июля мастера будут проводить предварительную обработку камня. Для этого уже привезли глыбы.
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