В Черкассах создадут каменную аллею образов Шевченко

03:18, 22 июля 2012
Общество
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В Черкассах 3 августа начнется V фестиваль каменных скульптур "Живой камень".  

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, нынешний фестиваль будет посвящен изобразительному искусству Тараса Шевченко.

Художники создадут 10 скульптур - каменную аллею образов Т.Шевченко

С 27 июля мастера будут проводить предварительную обработку камня. Для этого уже привезли глыбы.

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