В Украине составили рейтинг самых комфортных городов страны

При оценивании принимались во внимание население, среднее образование, дошкольное воспитание, жилищно-коммунальные услуги, медицинские условия, торговая инфраструктура и спортивная инфраструктуры, рестораны, парки, дороги, общественный транспорт и междугороднее транспортное сообщение.

"Каждые сутки коммунальные службы Черновцов на официальном сайте городского совета отчитываются о проделанной работе: метраже прочищенных канализаций, числе отремонтированных лифтов и даже лампочек, вкрученных в уличные фонари. Интересно, что ни по одному из параметров этот город не набрал максимального балла, но зато в целом по всем показателям получил уверенные хорошие оценки. Это и вывело Черновцы на первое место списка", – пишет "Фокус".

Список двадцатки самых комфортных городов страны :

1. Черновцы (371 балл)

2. Киев (361 балл)

3. Ялта (360 баллов)

4. Харьков (347 баллов)

5. Донецк (345 баллов)

6. Херсон (340 баллов)

7. Днепропетровск (315 баллов)

8. Трускавец (311 баллов)

9. Ивано-Франковск (298 баллов)

10. Ужгород (282 балла)

11. Львов (277 баллов)

12. Мукачево (266 баллов)

13. Ровно (265 баллов)

14. Славутич (258 баллов)

15. Севастополь (256 баллов)

16. Ладыжин (249 баллов)

17. Керчь (239 баллов)

18. Одесса (236 баллов)

19. Кривой Рог (235 баллов)

20. Евпатория (228 баллов)