Харьковские медики требуют от Власенко извинений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил один из участников встречи, главный специалист Министерства здравоохранения Украины по психотерапии Борис Михайлов.

«Одним из результатов этой встречи стало заявление Сергея Власенко в интернет-ресурсе. Я позволю себе несколько фраз оттуда процитировать, поскольку считаю принципиально важным озвучить их и наше мнение по этому поводу: «Это нарушение базового медицинского принципа. Никто не имеет права вмешиваться в лечение пациента против его воли, а здесь какие-то люди, которые внезапно обеспокоились лечением Юлии Владимировны, пусть они беспокоятся о своих семьях, женах, детях и не лезут в вопросы, в которые их никто не приглашал. Это выглядело дебильно и маразматично, когда собрались какие-то люди, которые вдруг пришли к доктору Хармса и начали учить его жизни и задавать ему какие-то вопросы» и т.п.», - процитировал заявление С.Власенко харьковский медик.

По мнению Б.Михайлова, в словах защитника Ю.Тимошенко содержатся прямые оскорбления в адрес харьковских медиков, а также угрозы их семьям.

«Что касается дебильности, маразматичности – то это прямое оскорбление присутствующих, а в их лице всего медицинского сообщества. Я думаю, что медицинское общество отреагирует на это требованием к господину Власенко принести публичные извинения. Второе, еще более оскорбительное, заявление о том, что мы должны позаботиться о своих семьях, женах и детях. Пусть господин Власенко по этому поводу предоставит объяснения, что он имел в виду», - сказал Б.Михайлов.

Он отметил, что члены Харьковского медицинского общества не намерены подавать в суд на С.Власенко. По словам Б.Михайлова, харьковские медики в ближайшие дни составят и направят защитнику письмо с соответствующими требованиями.

«На протяжении нескольких дней такого рода письмо будет составлено, подписано и направлено по официальным каналам. Это будет письмо господину Власенко с просьбой, высказанной нами, относительно извинений, а, во-вторых, объяснений по поводу угроз нашим семьям», - сказал Б.Михайлов.