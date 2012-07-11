На Львовщине от удара молнии сгорела старинная церковь
08:55, 11 июля 2012Общество
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В с. Лавочное Сколевского района Львовской области вследствие удара молнии в деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви возник пожар.
Церкви в Лавочном уже нет, фото derev.org.ua
Как сообщает пресс-служба МЧС, тремя отделениями Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Огнем уничтожена церковь 1905 года постройки, являющаяся памятником архитектуры национального значения.
Спасена кирпичная часовня и хозяйственное здание.
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