На Львовщине от удара молнии сгорела старинная церковь

08:55, 11 июля 2012
Общество
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В с. Лавочное Сколевского района Львовской области вследствие удара молнии в деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви возник пожар.

Церкви в Лавочном уже нет, фото derev.org.ua

Как сообщает пресс-служба МЧС, тремя отделениями Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожена церковь 1905 года постройки, являющаяся памятником архитектуры национального значения.

Спасена кирпичная часовня и хозяйственное здание.

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