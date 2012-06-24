На Донецкой железной дороге ночью устроили поножовщину

Сотрудники Управления МВД на Донецкой железной дороге из-за тяжелого состояния двух пострадавших пока не могут установить истинную картину того, что произошло между тремя работниками железной дороги и повлекло за собой драку с применением холодного оружия.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Управления МВД на Донецкой железной дороге Ольга Черногор.

Она рассказала, что уголовное дело «возбудила транспортная милиция, прокуратура подписала (постановление) о задержании по ст.115 Уголовно-процессуального кодекса, злоумышленник сейчас арестован».

В настоящее время правоохранители проводят все следственные действия, но пострадавшие «оба находятся в тяжелом стабильном состоянии в реанимационном отделении Донецкой железнодорожной больницы, и сейчас их опросить не представляется возможным – врачи не разрешают». «Мы сами сейчас восстановить картину того, что между ними произошло – не можем», - подчеркнула О.Черногор.

Она добавила, что этот инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июня, но о том, сколько ножевых ранений было нанесено потерпевшим, сказать не смогла «из-за тайны следствия».

На вопрос УНИАН, действительно ли задержанный является начальником Донецкого железнодорожного депо, она четкого ответа не дала.

«Пока я не могу подтверждать эту информацию, пока человеку не будет предъявлено обвинение… Да, он сотрудник госпредприятия на Донецкой железной дороге. Он не то, чтобы большой руководитель, но имеет отношение к руководству», - сказала О.Черногор. Но потом она добавила: «Потерпевшие какое-то отношение имеют к руководству Донецкой железной дороги, а сам задержанный – он сотрудник вагонного депо на станции Донецк. Они встречались по рабочим вопросам».

«Следственные действия сейчас по данному делу проводятся, завтра будут проводиться и послезавтра. Думаем, на следующей неделе задержанному будет предъявлено обвинение и информация будет более полной», - заявила О.Черногор.

При этом она сообщила, что знакома с информациями, распространенными в различных СМИ о том, что драка якобы возникла после поломки поезда «Hyundai» между начальником пассажироперевозок на Донецкой железной дороге, его первым заместителем и начальником железнодорожного депо. По этому поводу она только сказала: «Эта информация не от нас исходила. Мы все, что можно, написали на официальном сайте, остальное – тайна следствия, больше, чем там сказано, добавить уже ничего не можем. Кто подал эту информацию, мы сейчас в этом разбираемся. Это входит в процесс следственных мероприятий».

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, на Донецкой железной дороге произошла драка между тремя работниками депо, в результате которой двое из них получили ножевые ранения.

Со слов потерпевших, ранения они получили на территории вагонного депо станции Донецк. На месте происшествия милиционеры установили подозреваемого в совершении этого преступления. Как выяснилось, им является 60-летний работник ГП Донецкая железная дорога. Из показаний задержанного, он нанес потерпевшим ножевые ранения во время внезапно возникшей ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован и сейчас проводится расследование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги, причины возникновения конфликта между сотрудниками выясняет следствие, однако нет оснований считать, что конфликт был связан с деятельностью по обеспечению пассажирских железнодорожных перевозок.