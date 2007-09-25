В Донецкой области угнали 14 автомобилей и один автокран

В Донецкой области за трое суток угнано 14 автомобилей, два мотоцикла, а также один автокран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной Госавтоинспекции, в период с 22 по 24 сентября в Донецке со строительной площадки в парке им. Щербакова совершен угон автокрана на базе автомобиля «ЗИЛ», а также еще пять легковых автомобилей в различных районах города.

Кроме того, угоны легкового автотранспорта зарегистрированы в Торезе, Горловке, Ясиноватой, Доброполье. Злоумышленники угоняли автомобили "Запорожец", "Жигули", "Москвич", а также "Лексус".

По всем фактам угона приняты меры розыска.