Попов считает украинскую сборную непобедимой

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов поблагодарил сборную Украины по футболу за напряженную и зрелищную игру со сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Футболисты украинской сборной - лучшие. Я еще раз убедился в этом. Мы были в шаге от победы, но я не буду комментировать судейское решение по мячу в воротах сборной Англии. Несмотря на результат игры, я считаю нашу команду непобедимой. Я искренне благодарю украинскую сборную за напряженную, зрелищную, профессиональную игру. Спасибо тренеру Олегу Блохину. Спасибо вам за силу, за целеустремленность, за отвагу и за свободу бороться до конца. Украина и ее столица с вами», - заявил Александр Попов.

Напомним, что глава КГГА болел за сборную Украины вместе с киевлянами и гостями столицы в фан-зоне на улице Крещатик.