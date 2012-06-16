Филарет приехал в Тернополь улаживать конфликт в епархии

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром он возглавил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

В 14 часов под его руководством состоится общее собрание духовенства Тернопольско-Бучацкой и Тернопольско-Кременецкой епархий Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Собрание обусловлено конфликтом, который разгорелся между епархом Тернопольско-Кременецкой епархии Иовом и частью духовенства епархии. Обе стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушениях церковных канонов и недостойном поведении. После этого в мае на заседании Священного синода под председательством патриарха Филарета преосвященного Иова освободили от руководства Тернопольско-Кременецкой епархией. Местом его пребывания был определен Свято-Михайловский Златоверхий монастырь Киева. Управляющим Тернопольско-Кременецкой епархией был назначен преосвященный Нестор, архиепископ Тернопольский и Бучацкий (по совместительству).

Однако вскоре пресс-служба УПЦ КП распространила заявление патриарха Филарета, в котором он сообщил, что преосвященный Иов не выполнил решение Синода, не прибыл в монастырь, а перешел в Украинскую автокефальную православную церковь. Ввиду этого патриарх УПЦ КП Филарет призвал духовенство и верующих Тернопольщины сплачиваться вокруг архиепископа Нестора и не поддаваться провокационным предложениям Иова о переходе в УАПЦ.

На собрании будет дана оценка действиям преосвященного Иова, а также определена дальнейшая судьба епархий.