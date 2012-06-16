Крестьяне перекрыли дорогу, требуя расчета за молоко

Как передает корреспондент УНИАН, во время акции около сотни жителей этого села требовали от предприятий рассчитаться за молоко, за которое им не платят длительное время.

Участие в акции приняли также несколько активистов ВО "Свобода".

В тот же день состоялась пресс-конференция в офисе Житомирской областной организации партии "Фронт Змін", где с соответствующим заявлением от объединенной оппозиции выступили председатель Житомирской областной организации ВО "Свобода" Сидор Кизин и заместитель председателя Житомирской облорганизации партии "Батькивщина", экс-председатель Житомирского областного совета Виталий Француз.

Они сообщили, что по решению схода села Великая Волица участники сегодняшней акции также требовали повысить закупочную цену на молоко с 1,6 грн до 2,50 грн за литр.

Участники пресс-конференции отметили, что объединенная оппозиция Житомирской области требует от власти принять меры по урегулированию в области закупочных цен на молоко и цен на готовую молочную продукцию.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской областной госадминистрации, этому вопросу было посвящено сегодняшнее совещание заместителя главы Житомирской ОГА по аграрным вопросам Николая Дейсана с руководителями молокоперерабатывающих предприятий, представителями областного отделения Антимонопольного комитета Украины, управлений экономики и агропромышленного развития, инспекции качества и ценообразования.

"М.Дейсан обратился к руководителям шести молокоперерабатывающих предприятий области с просьбой немедленно урегулировать закупочные цены на молоко от населения. Он сообщил, что принят закон, в соответствии с которым закупка молока будет регулироваться государством и который будет запрещать закупку молока у населения без договоров. Была отмечена необходимость заключения договоров с населением, благодаря которым молокоперерабатывающие предприятия будут уверены, что соберут необходимое количество молока, а крестьяне – что у них примут их сырье", - сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

В то же время указывается, что "средняя закупочная цена молока от населения в Житомирской области сегодня составляет 1,65 грн, по этому показателю область - на одном из последних мест в государстве – по Украине цена молока – 1,95 грн".

Отмечается также, что при низкой закупочной цене на молоко стоимость готовой продукции в регионе намного выше, чем в соседних областях. Так, в Винницкой области при средней закупочной цене 2,07 грн стоимость 1 л молока 2,5% жирности составляет 6,18 грн, тогда как в Житомирской области – 7,31 грн.

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Как сообщал УНИАН, 13 июня активисты Житомирской областной организации ВО ”Свобода” совместно с крестьянами пикетировали Любарскую райадминистрацию, протестуя против искусственного занижения закупочных цен на молоко.

По данным участников акции, заготовители в мае снизили, по сравнению с апрелем, закупочные цены на молоко от крестьян в среднем на 5%.

13 июня Любарский райсуд приговорил к административному аресту двух участников акции против «молочной мафии».