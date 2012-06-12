Глава УГКЦ о Волынской трагедии, радикалах и Московской патриархии

Об этом глава Украинской греко-католической церкви сказал в интервью польскому Католическому информационному агентству, сообщает официальный портал Церкви.

«В 2005 году состоялся акт примирения между епископатом Римско-католической церкви в Польше и Украинской греко-католической церкви. Это был акт прощения и исцеления наших общих воспоминаний. Это наша платформа для построения лучшего будущего. Это был пример, который мы, как христиане, дали нашим странам – Польше и Украине, потому что в нашей истории было много трудных и драматических моментов. Сделали мы это для того, чтобы попросить друг у друга прощение», – отметил Блаженнейший Святослав.

Однако, отметил он, отношение к Волынской трагедии некоторых радикальных группировок показывает, «как много еще нужно сделать для примирения наших народов, чтобы это поняли все слои нашего общества».

В то же время предстоятель УГКЦ отмечает, что «акт примирения мы должны также совершить с Православной церковью, особенно с Московской патриархией».

«Только в этом случае, признав взаимно свои грехи, простив их, мы можем освободиться от груза своей истории, смотреть друг другу в глаза как христиане, как братья, и строить христианские Украину и Россию. Это необходимо, поэтому к этому мы будем стремиться. Хотя это будет нелегкий путь. Знаю, что польский епископат работает над актом примирения с Русской православной церковью. Между поляками и россиянами накопились на протяжении веков много сложных проблем. Но надеюсь, что россияне и поляки действительно хотят достичь этого примирения. Для нас это будет хорошим примером и стимулом, ведь и мы должны идти в этом направлении», – отметил Блаженнейший Святослав.