Литвин о "бумеранге", билетах на Евро и квоте на иностранцев в клубах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, такое мнение он выразил сегодня в интервью телеканалу «Рада».

«Думаю, это будет стимулировать, в том числе, и владельцев клубов, и футбольных функционеров, чтобы работать как селекционеры не за пределами Украины, а в Украине» - сказал В. Литвин.

Он также выразил надежду, что Евро-2012 в Украине состоится без каких-либо нарушений и отметил, что украинские футболисты должны чувствовать ответственность ввиду того, что европейский чемпионат является «большим шансом поддержать страну и продемонстрировать себя».

Кроме того, председатель Верховной Рады заметил, что в настоящее время власть должна думать над тем, как использовать спортивные объекты после Евро-2012.

Отвечая на вопрос, не станет ли Евро-2012 фоном для демонстрации позиции политических сил, В.Литвин напомнил, что «традиция проведения олимпиад заключалась в том, чтобы закопать топор войны». «На эти несколько недель надо было бы пытаться не донести свое, а понять, что это может обернуться бумерангом против Украины, - сказал он. - Надо дать людям возможность хотя бы в этот период отойти от навеиваемой политики «украинского разлива».

Отвечая на вопрос, В.Литвин сообщил, что пока не имеет ни билетов, ни приглашений посетить матчи турнира, заметив, что их отсутствие не станет для него «трагедией». Руководитель парламента также отметил, что будет болеть за украинскую сборную.