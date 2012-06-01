На станции «Контрактовая площадь» искали взрывчатку

19:51, 01 июня 2012
Общество
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Вход на станцию метро «Контрактовая площадь» в Киеве перекрывали для проверки относительно возможного заминирования. 

Контрактова площа
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Киеве.

«Проверяли на заминирование», - сказали в УМЧС и отметили, что подробная информация относительно того, кто и когда сообщил о возможном заминировании станции, имеется в распоряжении милиции.

Между тем милиционеры около 10 минут назад сняли окружение вокруг входа на станцию и сейчас вход на станцию «Контрактовая площадь» со стороны самой площади работает в обычном режиме.

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