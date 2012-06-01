На станции «Контрактовая площадь» искали взрывчатку
19:51, 01 июня 2012Общество
1823 0
Вход на станцию метро «Контрактовая площадь» в Киеве перекрывали для проверки относительно возможного заминирования.
|Вход на станцию «Контрактовая площадь» со стороны самой площади работает в обычном режиме
«Проверяли на заминирование», - сказали в УМЧС и отметили, что подробная информация относительно того, кто и когда сообщил о возможном заминировании станции, имеется в распоряжении милиции.
Между тем милиционеры около 10 минут назад сняли окружение вокруг входа на станцию и сейчас вход на станцию «Контрактовая площадь» со стороны самой площади работает в обычном режиме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter