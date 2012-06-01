Кабмин: совладельцы многоэтажек смогут получать данные о соседях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий проект закона, который разработало Министерство юстиции принят 31 мая в ходе заседания правительства.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 28 Закона Украины “О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их обременений”, которой определяется перечень субъектов, имеющих право получать выдержку из Государственного реестра прав на основании заявления.

Закон предоставит возможность совладельцам многоквартирного дома получать выдержку из реестра вещевых прав на недвижимое имущество, который будет содержать информацию относительно того, кто является фактическим владельцем квартиры в этом доме.

Такая информация необходима в разных ситуациях, начиная с форс-мажорных и заканчивая необходимостью выяснения реального владельца квартиры при создании объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Закон направлен на защиту прав совладельцев многоквартирных домов.

Министр напомнил, что законопроект разрабатывался во исполнение Национального плана действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010–2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».