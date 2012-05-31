Налоговая открыла центр сертификации ключей электронной подписи

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) открыла центр сертификации ключей электронной подписи, который будет предоставлять электронные ключи бесплатно, передает корреспондент УНИАН.

«Мы отказались от идеи делать платные сервисы, мы делаем это все бесплатно... Выдача, генерация ключей будет бесплатной», - отметил председатель ГНСУ Александр Клименко.

А.Клименко сообщил, что центр оснащен современным программно-техническим оборудованием.

По его словам, центр сможет предоставлять до 2 тыс. ключей электронной подписи в день.

Для обслуживания налогоплательщиков по всей территории Украины создается сеть отдельных пунктов регистрации заявителей.

А.Клименко также сообщил, что расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.