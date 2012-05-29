В следующий раз Украина и Россия обсудят вопросы космоса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Воронеже председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, на этом заседании будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области космоса, исследования космического пространства.

Как сказал С.Нарышкин, принято решение, что теперь Межпарламентскую комиссию будут возглавлять председатель ВР и председатель Госдумы РФ.

Он пояснил, что это сделано для того, чтобы поднять статус Межпарламентской комиссии и «подчеркнуть заинтересованность в активизации межпарламентского сотрудничества».

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Как сообщал УНИАН, Председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин ожидает, что Украина ратифицирует договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Об этом он сказал вчера на открытии в Воронеже 10-го заседания Межпарламентской комиссии Украины и России.

По его словам, товарооборот между Украиной и Россией «устойчиво растет». Он добавил, что по итогам прошлого года он превысил 50 млрд долл.

«Уверен, что это не предел», - подчеркнул С.Нарышкин.

Он считает, что необходимо наращивать товарооборот. «Шаги в этом направлении Россия уже сделала – ратифицировала договор о зоне свободной торговли», – подчеркнул председатель Госдумы. При этом добавил: «Я знаю, что наши коллеги также заинтересованы в скорейшем рассмотрении (этого документа) в Верховной Раде Украины».

С.Нарышкин считает, что «это решение ожидает предпринимательское сообщество наших двух стран».

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Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран - членов СНГ подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Однако у Украины появились замечания к Соглашению о зоне свободной торговли СНГ, которые заключаются в неравенстве условий по введению торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.

2 апреля Президент России подписал закон о ратификации договора о ЗСТ в рамках СНГ.

Верховная Рада Украины до сих пор не ратифицировала это соглашение.