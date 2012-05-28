Истязателей Оксаны Макар требуют судить открыто

12:29, 28 мая 2012
Общество
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Общественная организация «Гард-N» объявила о сборе подписей жителей Николаева в поддержку требования вести слушания в суде по делу Оксаны Макар открыто.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь общественной организации «Гард-N» Андрей Дворецкий.

По его словам, сегодня активисты собирают подписи возле Центрального районного суда Николаева, где слушается дело.

В то же время организация подала заявку на проведение с 10 июня бессрочной акции протеста с таким же требованием.

А.Дворецкий напомнил, что открытого слушания в суде требовала на предварительном заседании мать Оксаны - Татьяна Суровицкая, признанная потерпевшей, а также государственный обвинитель Ярослав Кривовяз.

«Мы требуем открытого слушания дела, кроме тех заседаний, где будут рассматриваться сведения интимного характера», - отметил А.Дворецкий.

Справка УНИАН. В ночь на 10 марта в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. Девушка скончалась в Донецком ожоговом центре 29 марта.

Предварительное слушание по делу состоялось в Центральном районном суде Николаева 24 мая. Адвокат Т.Суровицкой потребовал проводить слушания в открытом заседании. Защитники подсудимых подали ходатайство о слушании дела в закрытом режиме.

Судья Елена Селиванова приняла решение о том, что следующее заседание, назначенное на 12 июня, будет проводиться в закрытом режиме, поскольку, кроме убийства, в дальнейшем на заседаниях будут рассматриваться подробности интимного характера. При этом будут присутствовать только участники процесса. Судья сообщила, что обе стороны имеют право подать апелляции.

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