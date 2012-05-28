Табачник аннулировал лицензии трем частным вузам

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

По их данным, такое решение было принято на заседании Государственной аккредитационной комиссии по результатам плановых комплексных проверок Государственной инспекцией учебных заведений Украины.

Так, лицензии аннулированы: Киевскому экономическому институту менеджмента (на подготовку младших специалистов по специальностям «Финансы и кредит», «Коммерческая деятельность», «Ресторанное обслуживание»); Донецкому колледжу радиоэлектроники и управления (полностью – для всех образовательно-квалификационных уровней и специальностей); Киевскому университету «Восточный мир» (полностью – для всех образовательно-квалификационных уровней и специальностей).

Кроме того, Киевскому экономическому институту менеджмента дан трехмесячный срок для устранения выявленных недостатков и нарушений при подготовке бакалавров, специалистов, магистров.

Как отметили в Минобразования, в ходе проверок инспекторами ГИУЗ зафиксированы многочисленные нарушения Лицензионных условий предоставления образовательных услуг и выявлено низкое качество подготовки специалистов. В частности, установлено несоответствие в кадровом, учебно-методическом, материально-техническом обеспечении, нарушение Условий приема в высшие учебные заведения, процедуре назначения руководителей вузов.

Отдельно отмечен низкий уровень знаний студентов по результатам проведенных контрольных работ, добавили в министерстве.