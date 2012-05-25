Борцы с киберпреступностью вышли на партию охотничих ножей

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД в Одесской области, сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью осуществили «оперативную закупку» партии охотничьих ножей, которые продавались по цене от 200 до 1000 грн за единицу оружия.

В ходе операции оперативниками МВД задержан 27-летний одессит, а образцы холодного оружия направлены на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного обращения с оружием (ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), а также принимаются меры по установлению каналов поступления оружия и задержанию причастных лиц.