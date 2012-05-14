Прокуратура опровергает информацию о взрыве в Запорожье

Как заявила УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марианна Пискунова, слухи о том, что сегодня днем в Запорожье взорвалась урна - ложные.

«Никакого ЧП со взрывом в понедельник в Запорожье не было. Прокуратура региона тщательно проверила информацию и не нашла ей подтверждения», - сообщила М.Пискунова.

Как сообщали некоторые СМИ, в Запорожье произошел взрыв - мужчина поставил в урну бутылку, которая взорвалась, при этом ранение ноги получил один человек.