Возле Евпатории обнаружили 9 авиабомб и противолодочную мину
18:45, 14 мая 2012Общество
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В районе Евпатории на морском дне дайверы обнаружили 9 авиабомб и противолодочную мину.
В Евпаторию выехали пиротехники УМЧС Севастополя
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в городе Севастополе, в евпаторийском поселке Заозерное предметы, похожие на взрывоопасные, обнаружила группа дайверов-любителей в 100-150 м от берега пляжа "Царский".
На место выехали пиротехники УМЧС Севастополя, поскольку побережье Крыма от Ялты до Херсонской области находится в их ведении.
Специалисты онаружили под водой 9 авиабомб и одну противолодочную мину весом 400 кг.
Отдыхающие были эвакуированы с пляжа, сотрудники УМВД оцепили территорию. Авиабомбы погрузили в автомобиль и вывезли на полигон. Противолодочную морскую мину уничтожили на месте обнаружения.
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