Возле Евпатории обнаружили 9 авиабомб и противолодочную мину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в городе Севастополе, в евпаторийском поселке Заозерное предметы, похожие на взрывоопасные, обнаружила группа дайверов-любителей в 100-150 м от берега пляжа "Царский".

На место выехали пиротехники УМЧС Севастополя, поскольку побережье Крыма от Ялты до Херсонской области находится в их ведении.

Специалисты онаружили под водой 9 авиабомб и одну противолодочную мину весом 400 кг.

Отдыхающие были эвакуированы с пляжа, сотрудники УМВД оцепили территорию. Авиабомбы погрузили в автомобиль и вывезли на полигон. Противолодочную морскую мину уничтожили на месте обнаружения.