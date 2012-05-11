Украинца-владельца «смертельного» автобуса задержали в Беларуси

Об этом УНИАН сообщили в Управлении внутренних дел на транспорте МВД Беларуси.

«10 мая в Бресте в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска криминальной милиции управления внутренних дел на транспорте МВД Беларуси и местного отдела транспортной милиции был задержан гражданин Украины, 35-летний житель Днепропетровской области, индивидуальный предприниматель. Этот человек разыскивался Интерполом и Управлением МВД Украины на Днепропетровской железной дороге за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда – УНИАН)», - говорится в сообщении УВДТ МВД Беларуси.

Установлено, что гражданин Украины являлся владельцем автобуса, водитель которого был виновен в совершении крупного ДТП.

Утром 12 октября 2010 года в Никопольском районе Днепропетровской области, на неохраняемом железнодорожном переезде перегона Марганец-Никополь, локомотив, следовавший по маршруту Кривой Рог - Запорожье, врезался в пассажирский автобус. Экипаж локомотива из трех человек не пострадал. Автобус перевозил 52 пассажира, из низ 45 погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса, который, как выяснилось, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, также погиб на месте.

Предприниматель, которому принадлежал автобус, длительное время скрывался в России, недавно переехал в Брест, где снял квартиру.

В настоящее время задержанный находится в ИВС. Инициатор розыска уведомлен, решается вопрос об экстрадиции.

Справка УНИАН. Ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.