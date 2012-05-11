Курс евро к доллару снижается на фоне греческих проблем

Об этом сообщают РИА Новости

Евро подешевел к доллару до 1,2935 доллара за евро с 1,2936 доллара за евро в четверг. К японской валюте доллар опустился до 79,86 иены за доллар против 79,92 иены за доллар к концу предыдущих торгов. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,05% до 80,24 пункта.

Инвесторы продолжают пристально следить за ситуацией в Греции, где после парламентских выборов 6 мая партии не могут договориться о создании нового коалиционного правительства. Накануне мандат на формирование греческого правительства получил лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос, сторонник кредитного соглашения с ЕС и МВФ. Однако если лидер ПАСОК не добьется успеха в формировании правительства, президент созовет совет политических лидеров и в случае неудачи и этой меры объявит новые выборы.

Инвесторы опасаются, что политическая нестабильность в Греции может привести к дефолту страны и ее выходу из зоны евро, что отразится на обострении долгового кризиса во всем регионе.

"Политическая ситуация в Греции, проблемы испанских банков и теперь возможные риски для всей еврозоны негативно влияют на курс евро. Не удивлюсь, если позже в течение торговой сессии курс единой европейской валюты упадет ниже 1,29 доллара. Все это означает, что курс доллара и иены будет расти", - приводит агентство Рейтер слова ведущего стратега по рынку валют Canadian Imperial Bank of Commerce в Лондоне Джереми Стретча.