Военный парад к Дню Победы состоится в Днепропетровске

В торжественной церемонии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, руководители области и города, районов, представители общественных и партийных организаций.

Там же жители города смогут увидеть и парад военных частей Днепропетровска гарнизона.

17 военных расчетов из разных частей и спецподразделений пройдут возле Монумента колонной.

Вместе с военными в марше примут участие подразделения "Беркута" и МЧС, курсанты университета внутренних дел и института железнодорожного транспорта, воспитанники военного лицея.

Кроме того, оценить всю мощь действующей военной техники жители и гости города смогут на Фестивальном причале. В частности, осмотреть бронетранспортер БТР-80, БРДМ-2, БМД-1 и БМД-2, реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», зенитно-ракетный комплекс «Оса», автомобиль ГАЗ-66 с минометом 2С12, 120-мм миномет , противотанковую пушку МТ-12Р «Рапира», а также зенитную установку ЗУ 23-2.

Представлять данные образцы будут лучшие и опытнейшие экипажи и расчеты Днепропетровского и Черкасского гарнизонов.

Закончатся торжества в 22-00 военным салютом на берегу Днепра в районе пр. Малиновского в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.