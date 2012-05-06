На Житомирщине насчитали 9 официальных миллионеров

В Житомирской области доходы за 2011 год в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 9 человек - на общую сумму 190 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе области.

«Анализ поданных деклараций свидетельствует о позитивных изменениях в ментальности наших граждан», - отмечается в сообщении.

Доходы за прошлый год задекларировали 11 тыс жителей области, в том числе свыше 3 тыс государственных служащих, что на 38% больше, чем за 2010 год.

Общая сумма задекларированных доходов - свыше 337 млн грн. В среднем на одну декларацию приходится 26 тыс грн.

На конец марта этого года Государственная налоговая служба зарегистрировала в целом по Украине 300 человек с доходами свыше 1 млн грн в 2011 году.