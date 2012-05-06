В ялтинском кафе пытался застрелиться армянин
13:33, 06 мая 2012Общество
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Гражданин Армении совершил попытку самоубийства в кафе на многолюдной набережной Ялты.
Молодой мужчина, приехавший в Крым из Армении, совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в висок из травматического пистолета, врачи борются за его жизнь.
Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы крымского управления МЧС Украины.
По его данным, 24-летний житель армянского города Спитак пытался застрелиться вчера в кафе "Майами"на многолюдной набережной Ялты.
"Пуля пробила висок, пострадавший в глубокой коме был доставлен в реанимацию Ливадийской больницы", - сказал собеседник агентства.
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