В ялтинском кафе пытался застрелиться армянин

Молодой мужчина, приехавший в Крым из Армении, совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в висок из травматического пистолета, врачи борются за его жизнь.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы крымского управления МЧС Украины.

По его данным, 24-летний житель армянского города Спитак пытался застрелиться вчера в кафе "Майами"на многолюдной набережной Ялты.

"Пуля пробила висок, пострадавший в глубокой коме был доставлен в реанимацию Ливадийской больницы", - сказал собеседник агентства.