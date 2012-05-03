Львовская прокуратура хочет видеть красные флаги во Львове

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

„Сессией Львовского городского совета 26 апреля принято постановление «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории г. Львова». В то же время указанное постановление в части запрещения использования символики несуществующего государства – СССР, коммунистической и нацистской символики на территории г. Львова, на зданиях государственных учреждений и коммунальных предприятий города, во время проведения массовых мероприятий - противоречит положениям Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и решению Конституционного Суда Украины от 16.06.2011 относительно официального толкования отдельных положений подпунктов 1, 2 пункта 1 Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» относительно порядка официального использования копий Знамени Победы», - отмечается в сообщении прокуратуры области.

В связи с этим прокуратурой Львова внесен протест с требованием привести в соответствие с законом вышеупомянутое постановление Львовского городского совета в указанной части.

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона Украины «О прокуратуре», протест прокурора останавливает действие опротестованного акта, и он подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления. О последствиях рассмотрения протеста в этот же срок сообщается прокурору, отмечается в сообщении.