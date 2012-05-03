Гостуризм: негатив про подготовку к Евро-2012 вызван борьбой за туристов

Такое мнение УНИАН высказала глава Государственного агентства Украины по туризму и курортам Елена Шаповалова.

«То, что сейчас происходит в СМИ, - это очень активная компания антипиара Потому что Украина, подав заявку на проведение чемпионата Евро-2012, вступила в борьбу за передел мирового туристического потока. Украина хочет получить часть мирового туристического потока, который к 2012 году, по прогнозам специалистов Всемирной туристической организации, составит 1 млрд человек, и Украина претендует на какую-то часть этого миллиарда», - сказала она.

По словам Е.Шаповаловой, всего во время Евро-2012 Украина рассчитывает принять до 1 млн человек.

«По итогам 2011 года в Украине произошел прирост на 20% по въездному туризму. Это очень хороший показатель, так как мировой показатель роста туристического потока всего 4%, а у нас - 20%. Мы, как государственный орган, рассчитываем, что Евро-2012 явится нашей стартовой ступенькой в мир так называемого большого туризма», - сказала она.

По словам Е.Шаповаловой, предварительный мониторинг, проведенный в конце апреля, показал, что мест для размещения гостей Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 в Украине достаточно.

«По предварительному мониторингу, который был сделан по заданию Президента Украины, средств размещения разной категории достаточно - как общежитий, так и гостиниц категории 3-4 звезды», - сказала она.

В то же время, Е.Шаповалова отметила, что «нет мест в 5-ти звездочных гостиницах, но болельщики и фаны не претендовали на размещение в пятизвездочных гостиницах».

«В таких объектах будет размещаться официальная семья УЕФА, но с ее размещением нет никаких проблем. Контракты были сделаны еще в 2009 году, и все эти контракты подтверждены», - сказала она.