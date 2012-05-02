В милиции говорят, что 1 мая украинцы вели себя хорошо
11:59, 02 мая 2012Общество
701 0
Празднование Международного дня солидарности трудящихся в Украине состоялось без правонарушений.
Большинство украинцев первомай провели на пикниках
Как сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины, вчера в 324 населенных пунктах государства состоялось около 490 торжественных мероприятий, посвященных Дню международной солидарности трудящихся. Участие, в торжествах приняли более 240 тыс. человек.
К несению службы по обеспечению правопорядка в государстве было привлечено около 6,4 тыс. работников органов внутренних дел.
Во время проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter