В Ривне заблокировали показ «украинофобского» фильма «Матч»

Согласно договоренности сторон, если на киноцентр будут наложены штрафные санкции в связи с расторжением соглашения на трансляцию фильма на сумму 10 тыс. грн., то городская власть компенсирует их за счет бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, утром областное объединение общества „Просвита” совместно с областной организацией Украинской Народной Партии обратились к местной власти и руководству киноцентра „Эра” с требованием отменить прокат российского фильма “Матч” на территории города Ривне и области.

По словам противников показа фильма, сюжет картины грубо искажает исторические факты и пренебрежительно изображает украинцев как нацию, в частности, в картине неправдиво отражена жизнь Киева во время немецкой оккупации, где все негативные герои разговаривают на украинском языке и носят желто-голубые повязки.

Фильм „Матч” стоял в расписании сеансов ривненского киноцентра „Эра” с 27 апреля по 2 мая. Предполагалось, что дебютный показ фильма пройдет 27 апреля в 17.50. Однако перед началом сеанса возле кинотеатра собралось около 50 представителей УНП, областной «Просвиты» и других патриотических организаций. Пикетирующие держали в руках транспаранты и говорили в громкоговоритель о недопустимости показа антиукраинского фильма в Ривне. Охранять порядок прибыли около 30 правоохранителей, 9 бойцов "Беркута" и два представителя СБУ.

По словам организатора акции протеста, председателя Ривненской городской организации УНП Романа Коваля, данный фильм является надругательством над памятью тех украинцев, которые воевали во Второй мировой войне и благодаря которым мы имеем независимое государство - Украину.

От имени пикетирующих на переговоры к руководству киноцентра пошла заместитель городского головы Ривне Г.Кульчинская, которая впоследствии принесла положительное известие: «Мы победили! Мы такого позора в Ривне не допустим!» Она также сообщила, что фильм будет снят с проката в Ривне. В городской казне будут изысканы 10 тысяч гривен для компенсации штрафных санкций для киноцентра.

Как сообщил впоследствии корреспонденту УНИАН член Центрального провода УНП Александр Джигирей, он имел разговор с руководителем всеукраинской сети кинотеатров «Мультиплекс» Александром Данильчуком, который заверил, что фильм «Матч» будет снят с проката во всех кинотеатрах Украины. Руководство «Мультиплекса», по его словам, не хочет негативного резонанса от показа этого фильма в Украине и не пойдет на то, чтобы налогоплательщики рассчитывались средствами из городского бюджета за снятие фильма с проката.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в столичном кинотеатре «Украина» во время премьеры российской киноленты «Матч» около 30 молодых людей ворвались в помещение кинотеатра и начали протестовать против демонстрации фильма. Молодые люди бросали в экран яйца и пакеты с кефиром.

Ранее молодежные организации обратились к министру культуры Украины Михаилу Кулиняку с требованием запретить официальный показ российского фильма «Матч» на территории Украины.

«Считаем, что сюжет этого продукта грубо искажает исторические факты и пренебрежительно изображает украинцев как нацию», - говорится в обращении. По их убеждению, в ленте затрагиваются особо болезненные для памяти украинцев темы минирования Хрещатика, расстрелов в Бабьем Яру и так званого “матча смерти”. «Перечисленные страницы киевской историографии представлены в искаженном виде, что недопустимо», - отметили авторы обращения и назвали данный фильм надругательством над памятью о тех украинцах, которые воевали против фашизма.