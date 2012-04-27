МЧС: Все погибшие при крушении вертолета в Румынии - украинцы
08:49, 27 апреля 2012Общество
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Пять погибших членов экипажа вертолета Ка-32, который разбился в Румынии, являются гражданами Украины.
|В Румынии разбился самолет с украинцами на борту
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 26 апреля примерно в 17 часов недалеко от населенного пункта Остров (румынский уезд Тулча) потерпел катастрофу вертолет Ка-32, зарегистрированный в Молдове на частную компанию. На борту вертолета находились 5 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли на месте. Причина аварии устанавливается.
Дело находится на особом контроле в Посольствах Украины в Румынии и Республике Молдова.
Ранее сообщалось, что на борту вертолета был украинский экипаж и молдавские пассажиры. По предварительным данным, вертолет летел из Кишинева вТурцию.
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