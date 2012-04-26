Запорожская УПЦ МП борется с геями и Гарри Поттером

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, глава Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука призвал представителей Совета религиозных организаций области поддержать его инициативу и поставить подписи под обращением к Президенту Украины по принципиальным вопросам духовности.

«Архиепископ обратился к руководителям религиозных организаций подписать обращение к Президенту Украины о запрете парада людей нетрадиционной ориентации в Киеве» - сообщили в ОГА.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что священник «попросил коллег поддержать его обращение «о внесении изменений в преподавание в школах мировой литературы».

Архиепископ также отметил, что в школьную программу по мировой литературе не нужно включать произведения современных писателей, которые пишут о параллельных мирах и магии, такие как «Гарри Потер». По мнению владыки, книги должны «учить детей Божьим заповедям и пропагандировать высокие моральные ценности».

*** Гей-парад в Киеве запланирован на 20 мая.