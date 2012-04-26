Президент Украины провел встречу с Патриархом Иерусалимским

Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Теофилом ІІІ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во встрече также приняли участие Архиепископ Бориспольский Антоний, Архиепископ Переяслав-Хмельницкий Александр (УПЦ) и основатель Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии Александр Фельдман.

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