Президент Украины провел встречу с Патриархом Иерусалимским
02:02, 26 апреля 2012Общество
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Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Теофилом ІІІ.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во встрече также приняли участие Архиепископ Бориспольский Антоний, Архиепископ Переяслав-Хмельницкий Александр (УПЦ) и основатель Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии Александр Фельдман.
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