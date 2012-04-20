ФИДЕ поддержит Днепропетровск в желании провести ЧМ по шахматам

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Днепропетровской обладминистрации, об этом сообщил президент Международной шахматной федерации ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в Днепропетровске во время открытия первой Международной недели шахматного искусства, которая будет продолжаться по 25 апреля.

Он также заявил что ФИДЕ будет содействовать развитию шахматного искусства на Днепропетровщине и выразил готовность обмениваться опытом введения уроков шахмат в школьную программу (в частности, ФИДЕ внедряет программу «Сhess-school»), проводить семинары на шахматную тематику.

«Те регионы и те страны, которые в первую очередь обращают внимание на интеллектуальный потенциал ее нации, своих граждан, - за ними будущее. И поэтому ФИДЕ поддерживает такие страны и регионы. Мы развиваем программу строительства и открытия шахматных центров, шахматных академий и школ. И я считаю, что Днепропетровск – жемчужина Украины – должен стать центром развития интеллекта и шахматной мысли», – отметил К.Илюмжинов.

Международная неделя шахматного искусства проходит в рамках празднования 80-летия Днепропетровской области с участием известных шахматистов мирового уровня и более 5 тыс. любителей шахмат из Днепропетровской области, а также из России и Беларуси.