Умер народный депутат от НУ-НС

«Ушел из жизни наш коллега, настоящий специалист строительной отрасли, патриот своего дела. Почетный гражданин города Киева, «Заслуженный строитель Украины», он весь свой трудовой путь связал с развитием строительной отрасли не только Киева, но и всей Украины, стал новатором в вопросе строительства инвестиционного жилья в стране. За свою ежедневную кропотливую работу, неоценимый вклад в развитие Отечества Владимир Поляченко удостоен почетным званием «Герой Украины», - сообщается на сайте КГГА.

Владимир Поляченко - почетный президент холдинговой компании Киевгорстрой. Родился 14 августа 1938 года в Киеве. В политику пришел в 2002 году, когда впервые был избран депутатом Киевского городского совета.

В парламент нынешнего созыва прошел по списку блока Наша Украина - Народная самооборона под N32. Занимал должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.