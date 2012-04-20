Умер народный депутат от НУ-НС
Причины смерти нардепа пока неизвестны. Информация появилась на сайте КГГА.
«Ушел из жизни наш коллега, настоящий специалист строительной отрасли, патриот своего дела. Почетный гражданин города Киева, «Заслуженный строитель Украины», он весь свой трудовой путь связал с развитием строительной отрасли не только Киева, но и всей Украины, стал новатором в вопросе строительства инвестиционного жилья в стране. За свою ежедневную кропотливую работу, неоценимый вклад в развитие Отечества Владимир Поляченко удостоен почетным званием «Герой Украины», - сообщается на сайте КГГА.
Владимир Поляченко - почетный президент холдинговой компании Киевгорстрой. Родился 14 августа 1938 года в Киеве. В политику пришел в 2002 году, когда впервые был избран депутатом Киевского городского совета.
В парламент нынешнего созыва прошел по списку блока Наша Украина - Народная самооборона под N32. Занимал должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.