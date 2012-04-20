Колесников ждет, что проблема высоких цен в гостиницах «разрешится сама собой»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе футбольного клуба «Шахтер», об этом он заявил вчера на встрече с английскими журналистами, посетившими в Донецке стадион «Донбасс Арена».

Журналисты спросили Б.Колесникова как выходца из Донецка, что он думает о том, что «английские болельщики обеспокоены ценами на проживание в здешних гостиницах, потому что, заходя на сайты тех или иных отелей, они откровенно ужасаются».

«Я думаю, что до конца апреля эта проблема разрешится сама собой», - ответил вице-премьер и добавил: «Во-первых, мы заканчиваем соглашение с Ryanair по входу на украинский рынок, и все болельщики смогут посчитать стоимость полета на каждый матч и проживание в Украине. А стоимость будет в пользу авиации. Думаю, с этого момента цены в отелях резко пойдут вниз».

Б.Колесников пояснил, что донецкие отели сами вынуждены будут снизить цены. «Из Лондона до Донецка лететь три с половиной часа, билет в оба конца будет стоить 300 долларов. Англия сыграет в Украине три матча в групповом турнире. Значит, суммарные расходы составят 900 долларов, если просто летать на каждую игру. Если отель будет стоить дороже 200 долларов, то прожить здесь 10 дней выйдет намного дороже. Думаю, это быстро охладит пыл наших гостиниц», - сказал он.

На вопрос о том, что он думает «по поводу слов Мишеля Платини насчет того, что некоторые мошенники и бандиты в Украине хотят нажиться на этом Евро», Б.Колесников заявил, что такого президент УЕФА не говорил.

«Во-первых, это сказал не Мишель Платини. Об этом написал «Шпигель» со слов TUI (туристическая компания – УНИАН). Мол, эта туристическая компания не идет в суд, потому что он коррумпирован. Все случаи нарушения украинского законодательства будут расследоваться по закону. Украина никогда не принимала такого количества туристов, поэтому владельцы гостиниц, очевидно, посчитали, что за время чемпионата должны заработать на всю оставшуюся жизнь. Мы приняли специальный закон, и отели в течение минимум пяти лет не будут платить налога на прибыль», - сказал вице-премьер-министр.