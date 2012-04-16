В приемную Партии регионов бросили «коктейль Молотова»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным пресс-службы, сегодня в 1.55 в дежурную часть Дзержинского райотделения милиции Харькова поступило сообщение о том, что неустановленные лица разбили стекло на первом этаже жилого дома по ул. Есенина, 7, где расположена общественная приемная районной организации Партии регионов, и через решетку окна забросили стеклянную бутылку с зажигательной смесью. Впрочем, возгорание не произошло.

На этом же этаже размещаются физиотерапевтическое отделение городской детской поликлиники №4, а также общественные приемные нескольких депутатов Харьковского городского совета, магазин и офис транспортной организации.

Следственный отдел горуправления милиции возбудил уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных группой неустановленных лиц, по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкцией отмеченной статьи предусмотрено наказание в виде ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

По делу проводятся безотлагательные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Ход досудебного следствия контролирует прокуратура Харьковской области.