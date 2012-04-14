В Украине устроят первый фестиваль березового сока

16 апреля в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района Черновицкой области состоится первый в Украине фестиваль березового сока.

Как сообщил УНИАН один из организаторов мероприятия, руководитель Черновицкой областной общественной экологической организации «Буквица» Марина Коняк, целью фестиваля является создание и продвижение новых туристических продуктов на Буковине на основе «зеленого туризма» и традиционного ведения сельского хозяйства в Карпатах.

По ее словам, в программе фестиваля, в частности, мастер-классы по экологическому сбору березового сока, старинных рецептов хранения, других продуктов березы и их использования, изготовления традиционных буковинских блюд.

Во время фестиваля березового сока будут работать творческие мастерские по лозоплетению, писанкарству, ленд-арту (художественные произведения из природных материалов), состоится выставка-ярмарка натуральных продуктов питания местного производства, фотоконкурс среди участников «Березовый фестиваль» и фотовыставка «Буковинские вкусняшки», а также конкурс «Здоровый образ жизни по-буковински».

Посетители фестиваля смогут попробовать свежий березовый сок, научиться правильно его собирать, узнать о древних рецептах хранение и собственноручно сделать витаминные заготовки.