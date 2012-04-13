В Донецке опять погиб горняк

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Донецком объединенном теркоме Вячеслава Молофиенко.

По его словам, вчера группа горняков получила наряд выдать из камеры водоотлива шахты на горизонте 690 метров электродвигатель и насосную установку.

Негабаритный груз был загружен на спецплощадку. При выполнении работ спецплощадка на «самокатном участке» рельсового пути самопроизвольно покатилась, придавив машиниста подземных установок к раме арочной крепи груженным на нее двигателем.

Горняк от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.