Порошенко хочет заполонить Беларусь украинским пивом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сегодня на совещании по вопросам экспорта украинского пива на белорусский рынок.

«На 18 число мы договорились, что пройдет встреча в Минске с руководителем "Белгоспищепрома". Нам нужно качественно поработать над аргументацией, что украинская продукция находится в неконкурентных условиях, ограничение минимальных цен (на пиво – УНИАН) дает больше преимуществ одним производителям, чем другим», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что ожидает по результатам встречи быстрых и компромиссных решений, которые обеспечат резкий рост поставок украинской продукции в Беларусь.

Как сообщил П.Порошенко, по данным министерства, потери из-за ограничения экспорта данной продукции в Беларусь оценивается в 12 млн долл. «Мы будем бороться за каждый миллион экспорта украинского производителя», - подчеркнул П.Порошенко. Он добавил, что Украина на сегодняшний день имеет отрицательное сальдо в торговле с Беларусью. При этом министр отметил, что Украине будет сложно оспаривать установленные ограничения в виде минимальных цен, поскольку, по словам белорусской стороны, все соглашения, которые касаются минимальных цен, были добровольными.

«Наша позиция – мы не будем мириться ни с какими ограничениями, которые ставят украинского производителя в неконкурентные условия», - подчеркнул П.Порошенко.