В Сербии найдена похищенная картина Сезанна стоимостью $109 миллионов

Полотно Сезанна "Мальчик в красном жилете" оказалось в числе четырех картин, украденных в 2008 году из художественной галереи в Цюрихе в результате вооруженного ограбления, сообщает «Рейтерс». На тот момент, как сообщалось, совокупная стоимость картин составляла $163 миллиона.

"Мы полагаем, что найденная картина - это "Мальчик в красном жилете" Сезанна, по этому делу были задержаны трое подозреваемых", - сообщил Рейтер чиновник, попросивший не упоминать его имени.

"Эксперты в Сербии и за границей пытаются установить подлинность картины. Эта картина стоит десятки миллионов евро".

Получить комментарии представителей галереи Emil Georg Buehrle, из которой была похищена картина Сезанна, не удалось.

Две из четырех украденных картин, кисти Клода Моне и Винсента Ван Гога, вскоре после ограбления были найдены в брошенном автомобиле, но о судьбе двух других - "Мальчика в красном жилете" и работы Эдгара Дега - ничего не было известно в течение последних четырех лет.

По оценкам экспертов, Сезанн написал "Мальчика в красном жилете" около 1888 года. На картине изображен мальчик в традиционном итальянском костюме, элементами которого служат красный жилет, голубой платок и голубой пояс. Три другие версии картины находятся в американских музеях.

В октябре прошлого года сербская полиция нашла две картины Пабло Пикассо - "Голова лошади" (Tête de Cheval) и "Стакан и кувшин" (Verre et Pichet), украденные из галереи в швейцарском Пфеффиконе.