Вымогатели поджигали супермаркеты по всей Украине

Организатор получил 5 лет лишения свободы, участники группы проведут в заключении от 3 лет 3 месяцев до 4,5 лет, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Полностью доказана в суде вина поджигателей по девяти эпизодам преступной деятельности, в результате которой значительные убытки понесли хозяева торговых объектов в Киеве, Харькове, Одесской и Львовской областях", - говорится в пресс-релизе.

Злоумышленников задержали в феврале 2011 года при попытке совершить поджог в супермаркете в Симферополе.