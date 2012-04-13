В Луцке и Ивано-Франковске отметили 100-летие Пласта

В Луцке пластуны отметили 100-летие первой Пластовой присяги.

Торжества прошли в Луцком замке, сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации Пласта.

Торжества начались молебном за всех пластунов, затем состоялось посвящение флага куреня ч. 9 им. Василия Стуса. Самой важной частью праздника стал принесение Пластовой присяги пластунами из Луцка и Колок на Въездной башне замка.

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В этот же день в центре Ивано-Франковска по случаю 100-летия Пласта - Национальной скаутской организации Украины - открыли первый в мире памятник «Пластунам, що не зламали своїх присяг».

Как передает корреспондент УНИАН, в скульптурной гранитной композиции памятника есть бронзовая фигура юноши в форме пластуна образца 1925 года с наплечником и соколом в руках. Автором памятника является известный прикарпатский скульптор Владимир Довбенюк.

Перед церемонией открытия памятника состоялся марш пластунов по центральной части города под барабанный бой.

Освятили памятник митрополит Ивано-Франковский УГКЦ Владимир Вийтишин вместе с другими священниками.

Поздравил пластунов председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, по словам которого, этот «единственный в мире памятник олицетворяет всех пластунов, верных Богу, присяге и Украине».

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус открытие памятника пластунам назвал свидетельством того, что «именно в нашем городе осознают роль Пласта в развитии Украинского государства». «Это уважение и увековечение разных поколений пластунов, которые завоевывали независимость Украины», - сказал мэр.

Заместитель председателя облгосадминистрации Роман Иваницкий назвал символическим тот факт, что памятник открывают в день, когда ровно 100 лет назад пластуны приняли свою первую присягу.

Средства на памятник собирали в Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях и даже среди украинских студентов и английских скаутов Оксфорда.

В мероприятии приняли участие несколько сотен пластунов из Ивано-Франковска, Коломыи, Львова, Тернополя, Черновцов, Киева и Луцка.

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Первые пластовые кружки были созданы в 1911 году Александром Тисовским, Петром Франко и Иваном Чмолой. Официальной датой основания Пласта считается день первой Пластовой присяги, которая состоялась 12 апреля 1912 года во дворе Львовской академической гимназии. Тогда на верность Богу и Украине присягнули 40 юношей.

В начале 90-х годов XX века Пласт возродился в Украине. Первые кружки начали действовать именно в Луцке благодаря энтузиазму Олега Покальчука, а самым значительным событием того периода была Пластовая присяга, которую луцкие и ривненские пластуны нового поколения принесли на Въездной башне Луцкого замка в 1990 году.