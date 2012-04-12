В Украине снова проблемы с выдачей загранпаспортов
Украинцам объясняют, что не хватает бланков.
|Получить загранпаспорт можно только переплатив за него вдвое
Остальным объясняют, что не хватает бланков. В концерне ЕДАПС, который производит поликарбонатную страницу паспорта, во всем винят полиграфический комбинат "Украина", где печатают бумажные страницы.
Мол, комбинат вовремя не закупил необходимых материалов. Руководство полиграфкомбината эти обвинения отвергает и утверждает, что не нарушило ни срока, прописанного в контракте.
В свою очередь, причину задержки видит в другом - Министерство внутренних дел и концерн ЕДАПС только на днях заключили необходимый контракт.
"Новый контракт, который подписан ЕДАПС о поставках паспортов с Министерством внутренних дел, они подписали 9 апреля, у нас контракт подписан ранее", - заверил директор полиграфкомбината "Украина" Максим Степанов.