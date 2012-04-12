В Украине снова проблемы с выдачей загранпаспортов

Сейчас получить загранпаспорт можно только переплатив за него вдвое, сообщает, сообщает ТСН . В частности, удостоверения для выезда за границу получают те, кто делал срочный заказ - он стоит более 800 гривен, а это вдвое дороже обычного.

Остальным объясняют, что не хватает бланков. В концерне ЕДАПС, который производит поликарбонатную страницу паспорта, во всем винят полиграфический комбинат "Украина", где печатают бумажные страницы.

Мол, комбинат вовремя не закупил необходимых материалов. Руководство полиграфкомбината эти обвинения отвергает и утверждает, что не нарушило ни срока, прописанного в контракте.

В свою очередь, причину задержки видит в другом - Министерство внутренних дел и концерн ЕДАПС только на днях заключили необходимый контракт.

"Новый контракт, который подписан ЕДАПС о поставках паспортов с Министерством внутренних дел, они подписали 9 апреля, у нас контракт подписан ранее", - заверил директор полиграфкомбината "Украина" Максим Степанов.