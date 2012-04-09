Кулиняк назначил своего человека в НХМУ, потому что хранитель музея уволилась

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Министр напомнил, что существует практика назначения на должность и.о. генерального директора музея хранителя музея. Однако, отметил он, хранитель Национального художественного музея Украины Юлия Литвинец, а также еще несколько работников музея написали заявления об увольнении.

«Я начал спрашивать. Она мне четко не смогла ответить, почему она это сделала», - сообщил М.Кулиняк и добавил, что после увольнения гендиректора музея Анатолия Мельника она все же не уволилась.

Министр объяснил, что именно в связи с наличием заявления об увольнении он не мог назначить Ю.Литвинец и.о. гендиректора.

В то же время М.Кулиняк заверил, что назначенная на должность и.о. гендиректора Национального художественного музея советник министра культуры по вопросам связей с художественными организациями, владелица галереи Mironova Gallery Татьяна Миронова «никаких резких шагов, ни кадровых, никаких, до проведения конкурса и назначения генерального директора делать не будет».

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Министерство культуры сообщило, что освободило А.Мельника от должности генерального директора Национального художественного музея Украины в связи с невыполнением музеем основных плановых показателей деятельности.

В комментарии газете “КоммерсантЪ-Украина" председатель правления общественной организации "Украинский центр развития музейного дела" Владислав Пиоро заявил, что назначение и.о. гендиректора НХМУ Т.Мироновой противоречит международным правилам.

"Для меня является загадкой, почему именно этот человек стал во главе музея. Согласно правилам, установленными Международным советом музеев, государственный музей не может возглавить человек, имеющий отношение к арт-рынку и коллекционированию произведений искусства. Именно к таким кругам и принадлежит Татьяна Миронова", - сказал В.Пиоро.