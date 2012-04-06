Янукович разрешил регистрировать авто без обязательной оплаты штрафа
17:04, 06 апреля 2012Общество
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Виктор Янукович подписал закон об отмене запрета на регистрацию авто, если их владельцы не оплатили штрафы за нарушение.
Автовладельцам упростили регистрацию авто, rovenkipolice.org.ua
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменения в статью 34 Закона Украины «О дорожном движении».
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Как сообщал УНИАН, 20 марта парламент принял закон "О внесении изменения в статью 34 Закона Украины "О дорожном движении".
Закон отменяет запрещение на проведение государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств в случае, если владельцы транспортных средств или уполномоченные на использование этими средствами лица имеют задолженность по уплате штрафных санкций за нарушение правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения.
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