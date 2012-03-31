Похитители кабеля отрубили телефон 5 тысячам абонентов

В Луцке работники Государственной службы охраны задержали двух человек, которые с помощью топора вырубали около 40 метров магистрального телефонного кабеля, оставив без телефонной связи почти 5 тыс. абонентов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе ГСО при УМВД Украины в Волынской области.

В частности, как отмечается в сообщении, на пульт централизованного наблюдения Луцкого отдела Государственной службы охраны поступил сигнал тревожной сигнализации с магистральных телекоммуникационных линий связи одной из компаний. На месте кражи оперативники задержали двух 33-летних жителей Луцка.

Практически за считанные минуты мужчины с помощью топора оставили без телефонной связи целый квартал Луцка. По предварительным данным, воры повредили около 40 метров магистрального кабеля, вес которого более 200 килограммов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 185 (Кража) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.