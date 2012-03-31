Акция протеста в Киеве: в столкновении с милицией едва не дошло до оружия

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выразили решительный протест против вырубки местного лесопарка, где запланировано строительство.

Они скандировали лозунги о нарушении моратория на вырубку зеленых насаждений в Киеве, который был подписан Президентом Виктором Януковичем. Раздавали листовки с информацию о противозаконных действиях Киевсовета.

Во время акции местные жители и активисты торжественно провозгласили «открытие вырубки леса имени председателя КГГА А.Попова», расклеивали на уцелевших деревьях его портреты с соответствующей подписью, вкопали вырубленные деревья на дороге, по которой ездит техника застройщиков, и поставили символический памятник киевской мафии.

Местные жители также повалили забор, которым было ограждено место вырубки. После этого милиция попробовала задержать одного из участников акции, что спровоцировало столкновение между местными жителями и милицией. Во время этого столкновения пострадала съемочная группа «5 канала». Кроме того, один из руководителей милиции начал призывать милиционеров применить оружие против местных жителей. В конечном итоге местным жителям удалось отстоять задержанного.

Участники акции договорились провести следующую акцию под стенами КГГА в четверг, 5 апреля.